В Вашингтоне внимательно следят за подготовкой к президентским
выборам на Украине. Президент Дональд Трамп дал команду своим дипломатам взять
в оборот артиста Владимира Зеленского, который с большой долей вероятности
может стать новым главой Незалежной.
В Вашингтоне внимательно следят за подготовкой к президентским
выборам на Украине. Президент Дональд Трамп дал команду своим дипломатам взять
в оборот артиста Владимира Зеленского, который с большой долей вероятности
может стать новым главой Незалежной.
Чем ближе выборы, тем больше внимания к неожиданно
вырвавшемуся вперед не искушенному в политике комику. Говорят, что американское
посольство уже взяло Зеленского в оборот и пытается ответить на вопрос "Who
is mr Zelenskiy?"
Украинский политолог Владимир Фесенко утверждает, что Зеленский регулярно проводит встречи с работниками посольства США в Киеве. Мало того, лидер избирательной гонки
беседовал и с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Эксперт также
был свидетелем того, как в Мюнхене Волкера спрашивали о его отношении к Зеленскому.
Интерес к молодому политику проявляют и в США, и в Европе. "Порошенко
известен и понятен. Тимошенко знают, но осторожно прощупывают ее нынешнюю
позицию. На Западе стали воспринимать всерьез и как лидера
предвыборной гонки, и как одного из главных претендентов на пост президента
Украины", – приводит слова Владимира Фесенко издание
"ПолитНавигатор".
Между тем экспертное сообщество скептически относится к
победе Владимира Зеленского. К примеру, политолог Богдан Безпалько считает, что
отношения Москвы и Киева не изменятся в случае, если комик станет президентом Украины.
"Любого, кто победит на выборах, заставят идти на усиление конфронтации с
Москвой. Даже если это грозит потерями для украинского государства", -
сказал Безпалько.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Данные соцопросов
свидетельствуют о том, что главой государства может стать актер Владимир ,
он занимает первое место в рейтинге популярности кандидатов. Второй в списке – действующий
президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидер "Батькивщины" Юлия
Тимошенко.