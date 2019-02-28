В Вашингтоне внимательно следят за подготовкой к президентским выборам на Украине. Президент Дональд Трамп дал команду своим дипломатам взять в оборот артиста Владимира Зеленского, который с большой долей вероятности может стать новым главой Незалежной.

В Вашингтоне внимательно следят за подготовкой к президентскимвыборам на Украине. Президент Дональд Трамп дал команду своим дипломатам взятьв оборот артиста Владимира Зеленского, который с большой долей вероятностиможет стать новым главой Незалежной.Чем ближе выборы, тем больше внимания к неожиданновырвавшемуся вперед не искушенному в политике комику. Говорят, что американскоепосольство уже взяло Зеленского в оборот и пытается ответить на вопрос "Whois mr Zelenskiy?"Украинский политолог Владимир Фесенко утверждает, что Зеленский регулярно проводит встречи с работниками посольства США в Киеве. Мало того, лидер избирательной гонкибеседовал и с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Эксперт такжебыл свидетелем того, как в Мюнхене Волкера спрашивали о его отношении к Зеленскому.Интерес к молодому политику проявляют и в США, и в Европе. "Порошенкоизвестен и понятен. Тимошенко знают, но осторожно прощупывают ее нынешнююпозицию. На Западе стали воспринимать всерьез и как лидерапредвыборной гонки, и как одного из главных претендентов на пост президентаУкраины", – приводит слова Владимира Фесенко издание"ПолитНавигатор".Между тем экспертное сообщество скептически относится кпобеде Владимира Зеленского. К примеру, политолог Богдан Безпалько считает, чтоотношения Москвы и Киева не изменятся в случае, если комик станет президентом Украины."Любого, кто победит на выборах, заставят идти на усиление конфронтации сМосквой. Даже если это грозит потерями для украинского государства", -сказал Безпалько.Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Данные соцопросовсвидетельствуют о том, что главой государства может стать актер Владимир ,он занимает первое место в рейтинге популярности кандидатов. Второй в списке – действующийпрезидент Петр Порошенко, замыкает тройку лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко.