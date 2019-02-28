Наставник лидера чемпионата Испании Барселоны Эрнесто Вальверде после гостевого матча Кубка Испании против мадридского Реала, в котором каталонцы добились победы (3:0) отметил, что его команда провела два разных тайма и во втором смогла добиться успеха.

Наставник лидера чемпионата Испании "Барселоны" Эрнесто Вальверде после гостевого матча Кубка Испании против мадридского "Реала", в котором каталонцы добились победы (3:0) отметил, что его команда провела два разных тайма и во втором смогла добиться успеха."Признаюсь, что в первом тайме все у нас складывалось не лучшим образом, — цитирует тренера "Барсы" El Chiringuito TV. – Но вторую половину встречи мы провели очень качественно. Во втором тайме мы начали прибавлять и по ходу игры действовали все целенаправленнее. Счет 0:0 нас не устраивал".