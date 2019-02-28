Провокационные комментарии появились под видео со съемок
программы, посвященной юбилею Пугачевой. Поклонники Филиппа Киркорова
подстрекают шоумена к драке с Максимом Галкиным.
Провокационные комментарии появились под видео со съемок
программы, посвященной юбилею Пугачевой. Поклонники Филиппа Киркорова
подстрекают шоумена к драке с Максимом Галкиным.
Ажиотаж в Сети вызвало видео, которым поделился в своем
микроблоге экс-супруг готовящейся к , певец Филипп Киркоров. На
ролике Примадонна и Филипп запечатлены вместе с ведущим программы "Сегодня
вечером" Максимом Галкиным.
"Отсняли потрясающую программу "Сегодня
вечером", посвященную юбилею нашей Аллы", – написал Киркоров. Звездная
"троица" позировала на съемочной площадке телешоу, которое покажут
только в апреле – оно посвящено юбилею Пугачевой.
Пугачева появилась в студии шоу Галкина "Сегодня
вечером" в стильном молодежном наряде. Киркоров приехал на съемки
издалека: ради подготовки к певец в экстренном порядке прервал
гастроли. Пользователей удивил как благородный поступок Киркорова, так его
теплое общение с бывшей женой.
Комментаторы предположили, что любовь к у
Киркорова еще не угасла. "Филипп, ну когда уже вы ее разлюбите? Сорвался
со своих гастролей, а ведь давно пора ее выбросить из головы", – советуют
фанаты. "Третий – лишний. Галкин прилип, лишний он там. Он живет с вашей
любимой женщиной, вам не хочется начистить ему лицо?", – провоцируют певца
поклонники.
Концерт, посвященный 70-летнему , пройдет 17
апреля в Кремлевском дворце. Правда, чествовать последнюю народную артистку
Советского Союза смогут не все. Билеты в партер официально стоят 70 тысяч
рублей, а у перекупщиков – 260 тысяч. Съемок концерта, посвященного юбилею
Пугачевой, не будет.