Провокационные комментарии появились под видео со съемок программы, посвященной юбилею Пугачевой. Поклонники Филиппа Киркорова подстрекают шоумена к драке с Максимом Галкиным.

Провокационные комментарии появились под видео со съемокпрограммы, посвященной юбилею Пугачевой. Поклонники Филиппа Киркороваподстрекают шоумена к драке с Максимом Галкиным.Ажиотаж в Сети вызвало видео, которым поделился в своеммикроблоге экс-супруг готовящейся к , певец Филипп Киркоров. Наролике Примадонна и Филипп запечатлены вместе с ведущим программы "Сегоднявечером" Максимом Галкиным."Отсняли потрясающую программу "Сегоднявечером", посвященную юбилею нашей Аллы", – написал Киркоров. Звездная"троица" позировала на съемочной площадке телешоу, которое покажуттолько в апреле – оно посвящено юбилею Пугачевой.Пугачева появилась в студии шоу Галкина "Сегоднявечером" в стильном молодежном наряде. Киркоров приехал на съемкииздалека: ради подготовки к певец в экстренном порядке прервалгастроли. Пользователей удивил как благородный поступок Киркорова, так еготеплое общение с бывшей женой.Комментаторы предположили, что любовь к уКиркорова еще не угасла. "Филипп, ну когда уже вы ее разлюбите? Сорвалсясо своих гастролей, а ведь давно пора ее выбросить из головы", – советуютфанаты. "Третий – лишний. Галкин прилип, лишний он там. Он живет с вашейлюбимой женщиной, вам не хочется начистить ему лицо?", – провоцируют певцапоклонники.Концерт, посвященный 70-летнему , пройдет 17апреля в Кремлевском дворце. Правда, чествовать последнюю народную артисткуСоветского Союза смогут не все. Билеты в партер официально стоят 70 тысячрублей, а у перекупщиков – 260 тысяч. Съемок концерта, посвященного юбилеюПугачевой, не будет.