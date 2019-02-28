Сразу три российских торговых ассоциации пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на международные платежные системы Visa и Mastercard.

Сразу три российских торговых ассоциации пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на международные платежные системы Visa и Mastercard. Они, как считают ритейлеры, злоупотребляют доминирующим положением, когда устанавливают размер межбанковской комиссии, передает телеканал "Россия 24".В заявлении приводится пример: тариф Mastercard для продавцов непродовольственных сетей выше, чем для магазинов других форматов, — где, тем не менее, могут продаваться такие же товары. То есть одни магазины получают преимущества перед другими, а это, в свою очередь, нарушает закон о защите конкуренции, уверены авторы заявления.