Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на новость
о том, что она не едет на чемпионат мира в Японию. Тренерский совет включил в
состав сборной Евгению Медведеву. Туктамышева признала, что для нее это стало
ударом – но обещает, что еще вернется.
Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на новость
о том, что она не едет на чемпионат мира в Японию. Тренерский совет включил в
состав сборной Евгению Медведеву. Туктамышева признала, что для нее это стало
ударом – но обещает, что еще вернется.
Решение тренерского совета стало большим разочарованием для
Туктамышевой. Российская фигуристка призналась: она до последнего верила, что
ее включат в заявку.
"Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила.
Вы убили ее. Но я боец, и я вернусь",– написала в Twitter.
Как сообщалось, Федерация фигурного катания на коньках
России изменила состав сборной, которая едет на чемпионат мира в Японию. Первоначально
в команду входили Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Однако
Константинова участвует в Универсиаде, которая пройдет в Красноярске – и ее
пришлось заменить.
На вакантное место претендовали двое: серебряный призер
Олимпиады-2018 Евгения Медведева и бронзовый
призер Гран-при-2018 Елизавета 19 членов тренерского совета
проголосовали за Медведеву, а за Туктамышеву – только 7 человек.
Решение тренерского совета раскритиковала и вице-чемпионка
мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова. По ее мнению, ехать на ЧМ
должна была . Леонова
напомнила, что Медведева не очень хорошо выступила на Гран-при, а на чемпионате
России провалила короткую программу. А Туктамышева в чемпионате России вообще
не участвовала – зато в финале Кубка она показала тройной аксель, приводит
слова чемпионки Sport24.