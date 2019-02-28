Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на новость о том, что она не едет на чемпионат мира в Японию. Тренерский совет включил в состав сборной Евгению Медведеву. Туктамышева признала, что для нее это стало ударом – но обещает, что еще вернется.

Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на новостьо том, что она не едет на чемпионат мира в Японию. Тренерский совет включил всостав сборной Евгению Медведеву. Туктамышева признала, что для нее это сталоударом – но обещает, что еще вернется.Решение тренерского совета стало большим разочарованием дляТуктамышевой. Российская фигуристка призналась: она до последнего верила, чтоее включат в заявку."Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила.Вы убили ее. Но я боец, и я вернусь",– написала в Twitter.Как сообщалось, Федерация фигурного катания на конькахРоссии изменила состав сборной, которая едет на чемпионат мира в Японию. Первоначальнов команду входили Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. ОднакоКонстантинова участвует в Универсиаде, которая пройдет в Красноярске – и еепришлось заменить.На вакантное место претендовали двое: серебряный призерОлимпиады-2018 Евгения Медведева и бронзовыйпризер Гран-при-2018 Елизавета 19 членов тренерского советапроголосовали за Медведеву, а за Туктамышеву – только 7 человек.Решение тренерского совета раскритиковала и вице-чемпионкамира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова. По ее мнению, ехать на ЧМдолжна была . Леонованапомнила, что Медведева не очень хорошо выступила на Гран-при, а на чемпионатеРоссии провалила короткую программу. А Туктамышева в чемпионате России вообщене участвовала – зато в финале Кубка она показала тройной аксель, приводитслова чемпионки Sport24.