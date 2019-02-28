Актер Владимир Зеленский – не новичок в политике. Рвущийся к власти комик давно входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, на чьи деньги создавались карательные батальоны, отметившиеся массовыми убийствами, изнасилованиями и грабежами.
Актер Владимир Зеленский – не новичок в политике. Рвущийся к власти комик давно входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, на чьи деньги создавались карательные батальоны, отметившиеся массовыми убийствами, изнасилованиями и грабежами.
С Коломойским Зеленский был еще в 2014 году, когда на
юго-востоке Украины начались восстания против новой незаконной власти, напомнил
киевский политолог Сергей Белашко. По его словам, люди олигарха не гнушались
любыми способами борьбы с оппонентами вплоть до физического устранения.
По словам эксперты, он внимательно проанализировал
политическую программу Зеленского. "Могу утверждать, что с большой вероятностью
решение идти на президентские выборы было принято им в июле 2014 года", -
сказал Белашко.
Эксперт отметил, что в то время Зеленский был советником
главы Днепропетровской области, в которой всеми делами ведал Коломойский. Таким
образом, подчеркнул политолог, юморист в политике – лицо не новое.
" – классический представитель одной из украинских
криминально-коррупционных группировок", – резюмировал Белашко.
На деньги Коломойского создавались карательные батальоны,
которые отмечались особой жестокостью в подавлении восстания в Донбассе. Среди
них – "Днепр", "Азов", "Торнадо" и прочие. Убийства,
грабежи, насилия – типичный почерк этих вооруженных группировок.
Сам Зеленский поддержал действия украинской армии и
добровольческих батальонов в Донбассе, выступал с концертами перед
военнослужащими. Более того, актер пожертвовал карателям один миллион гривен.
Сейчас Владимир участвует в предвыборной гонке.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Юморист пока лидирует и
существенно опережает своих ближайших оппонентов – президента Петра Порошенко и
бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.