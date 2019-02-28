Актер Владимир Зеленский – не новичок в политике. Рвущийся к власти комик давно входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, на чьи деньги создавались карательные батальоны, отметившиеся массовыми убийствами, изнасилованиями и грабежами.

Актер Владимир Зеленский – не новичок в политике. Рвущийся к власти комик давно входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, на чьи деньги создавались карательные батальоны, отметившиеся массовыми убийствами, изнасилованиями и грабежами.С Коломойским Зеленский был еще в 2014 году, когда наюго-востоке Украины начались восстания против новой незаконной власти, напомнилкиевский политолог Сергей Белашко. По его словам, люди олигарха не гнушалисьлюбыми способами борьбы с оппонентами вплоть до физического устранения.По словам эксперты, он внимательно проанализировалполитическую программу Зеленского. "Могу утверждать, что с большой вероятностьюрешение идти на президентские выборы было принято им в июле 2014 года", -сказал Белашко.Эксперт отметил, что в то время Зеленский был советникомглавы Днепропетровской области, в которой всеми делами ведал Коломойский. Такимобразом, подчеркнул политолог, юморист в политике – лицо не новое." – классический представитель одной из украинскихкриминально-коррупционных группировок", – резюмировал Белашко.На деньги Коломойского создавались карательные батальоны,которые отмечались особой жестокостью в подавлении восстания в Донбассе. Срединих – "Днепр", "Азов", "Торнадо" и прочие. Убийства,грабежи, насилия – типичный почерк этих вооруженных группировок.Сам Зеленский поддержал действия украинской армии идобровольческих батальонов в Донбассе, выступал с концертами передвоеннослужащими. Более того, актер пожертвовал карателям один миллион гривен.Сейчас Владимир участвует в предвыборной гонке.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Юморист пока лидирует исущественно опережает своих ближайших оппонентов – президента Петра Порошенко ибывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.