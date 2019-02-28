При победе России на Евровидении-2019 Незалежная откажется от него в 2020 году. Нашу страну на международном песенном конкурсе сейчас представляет Сергей Лазарев.

Припобеде России на "Евровидении-2019" Незалежная откажется от негов 2020 году. Нашу страну на международном песенном конкурсе сейчаспредставляет Сергей Лазарев.Такое сенсационное заявление сделала членправления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) АлександраКольцова. В эфире телеканала "Прямой" она предложила, если победит Россия влице Сергея Лазарева, "просто делать конкурс "Лучшая песня Украины".По ее словам, для Украины "выступать в России – это как танцеватьперед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", передает "Росбалт" соссылкой на украинское издание. О том, что Незалежная не будет участвовать в "Евровидении-2019", стало известно 27 февраля.Такомужесткому решению предшествовал громкий скандал. Дело в том, что ехать на международныйпесенный конкурс отказались четыре призера национального отбора. Первой этосделала певица Maruv, затем группа Freedom-Jazz girlsband. Вслед за ними отказались участвовать от Украины в "Евровидении" группы Kazka и Brunettes Shoot Blondes.Напомним, что в 2016 году выступал от Россиина "Евровидении". Тогда певца засудили. У него были потрясающий номери отличная песня. "Компетентное" жюри оценило выступление артиста отРоссии единицами и нулями, досталось только третье место.