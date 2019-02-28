При
победе России на Евровидении-2019 Незалежная откажется от него
в 2020 году. Нашу страну на международном песенном конкурсе сейчас
представляет Сергей Лазарев.
При
победе России на "Евровидении-2019" Незалежная откажется от него
в 2020 году. Нашу страну на международном песенном конкурсе сейчас
представляет Сергей Лазарев.
Такое сенсационное заявление сделала член
правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра
Кольцова. В эфире телеканала "Прямой" она предложила, если победит Россия в
лице Сергея Лазарева, "просто делать конкурс "Лучшая песня Украины".
По ее словам, для Украины "выступать в России – это как танцевать
перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", передает "Росбалт" со
ссылкой на украинское издание. О том, что Незалежная не будет участвовать в "Евровидении-2019", стало известно 27 февраля.
Такому
жесткому решению предшествовал громкий скандал. Дело в том, что ехать на международный
песенный конкурс отказались четыре призера национального отбора. Первой это
сделала певица Maruv, затем группа Freedom-Jazz girls
band. Вслед за ними отказались участвовать от Украины в "Евровидении" группы Kazka и Brunettes Shoot Blondes.
Напомним, что в 2016 году выступал от России
на "Евровидении". Тогда певца засудили. У него были потрясающий номер
и отличная песня. "Компетентное" жюри оценило выступление артиста от
России единицами и нулями, досталось только третье место.