Российские инженеры из Центрального НИИ Точного машиностроения работают над проектом новой армейской полуавтоматической винтовки Уголек. Конструкторы уточняют, что это оружие не заменит в войсках легендарную СВД, так как сделать что-то лучше нее будет сложно.

Российские инженеры из Центрального НИИ Точного машиностроения работают над проектом новой армейской полуавтоматической винтовки "Уголек". Конструкторы уточняют, что это оружие не заменит в войсках легендарную СВД, так как сделать что-то лучше нее будет сложно, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу института Альберта Бакова.Новая винтовка планируется сразу в двух вариантах: под патроны .308 и .338 Lapua Magnum. Интересно, что российская армия эти боеприпасы практически не использует, они характерны для стран НАТО.Также на основе "Уголька" могут разработать и гражданские охотничьи винтовки. Патроны .308 Win и .338 Lapua Magnum очень популярны среди российских охотников. Правда, предупредил Баков, новое оружие вряд ли будет дешевым. Так как сейчас нишу недорогих винтовок прочно заняла Турция и конкурировать с ней смысла нет.