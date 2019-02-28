Украинское правительство распорядилось внести изменения в правила отбора представителя страны на Евровидение.

Украинское правительство распорядилось внести изменения в правила отбора представителя страны на "Евровидение", передает РИА Новости.Как сообщалось, в финале украинского национального отбора на "Евровидение" победила певица Maruv​​​. Она получила большинство голосов жюри и зрителей, чем другие претенденты. Но победительница оказалась в центре скандала из-за выступлений в России.Как стало известно, она получила контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. По словам певицы, на нее оказывается давление, в связи с чем она отказывается выступать от Украины на "Евровидении-2019". "Я — музыкант, а не бита на политической арене", — заявила Maruv.Накануне группа Freedom-Jazz Girls Band, занявшая второе место на национальном отборе, также отказалась представлять страну на "Евровидении". Вместе с ним от участия в "Евровидении" от Украины отказалась и группа Kazka. Участники группы заявили, что их миссия — "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор".Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства предложил усовершенствовать правила отбора на "Евровидение" в связи с отказами исполнителей. Украинский кабмин обратился к депутатам Верховной рады немедленно рассмотреть и принять проект закона об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности "лицами, которые принимают участие в концертах в России и на временно неподконтрольных Киеву территориях". Последними Киев считает российский Крым и территорию Донбасса.Правительство Украины поддержало это предложение единогласно.Пункт о недопуске к отбору на "Евровидение" артистов, которые гастролируют в России, может стать обязательным в правилах проведения украинского национального отбора.Вариант отказа Киева от участия в "Евровидении-2019" ввиду его политизации не исключила член правления Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) Александра Кольцова.