В Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что такое решение было принято из-за "чрезмерной политизации" процесса отбора представителя от страны

Украина отказалась от участия в музыкальном международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле. Это второй случай в истории страны, которая начала участвовать в "Евровидении" с 2003 года, когда никто от Украины не поедет на этот престижный музыкальный турнир. И если в 2015 году отказ объяснялся сложной экономической ситуацией в стране и разгаром вооруженного противостояния в Донбассе, то нынешний национальный отбор запомнится как самый скандальный и провальный.Представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что вещатель принял решение не отправлять никого из-за "чрезмерной политизации" процесса национального отбора. "Национальный отбор 2019 года выявил и обратил внимание нашего общества на системную проблему музыкальной индустрии на Украине", - заявила она, комментируя решение вещателя.По итогам конкурса на Украине 23 февраля победителем оказалась исполнительница Maruv (настоящее имя Анна Корсун). Между тем спустя два дня она заявила, что не может подписать контракт с НОТУ, поскольку в документе содержится ряд сугубо политических требований к конкурсанту. Она также заявила, что в целом не согласна на выдвинутые ей кабальные условия, даже если не учитывать запрет на гастроли в России. "Не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - сказала она.После неудачной попытки НОТУ навязать свои требования победителю отбора вещатель начал переговоры с коллективом Freedom Jazz, занявшим в национальном отборе второе место. Но Freedom Jazz тоже не принял предложение телекомпании. От конкурса также отказались замыкавшие тройку финалистов участники группы Kazka. Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в финале национального отбора, заранее заявила о нежелании участвовать в конкурсе в случае, если ей поступит предложение от НОТУ.