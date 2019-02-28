Отец Владимира Путина в годы Великой Отечественной воевал в составе спецподразделений. Президент России рассказал об этом на вечере в честь десятилетия Сил специальных операций. Украинских пользователей Сети рассказ российского лидера, как обычно, возмутил.

Отец Владимира Путина в годы Великой Отечественной воевал всоставе спецподразделений. Президент России рассказал об этом на вечере в честь десятилетия Сил специальных операций. Украинских пользователей Сети рассказроссийского лидера, как обычно, возмутил.Украинские СМИ, верные традиции критиковать российскогопрезидента, подвергли сомнениям рассказ об . Авторы материаловутверждают, что это вымысел, с ними торопливо соглашаются многочисленныекомментаторы."Чем дальше от войны, тем больше героев", "ВоДед заливает!", "Лучше бы умолчал, а то он и артиллерист, иразведчик, и пианист, и переводчик, а теперь еще и сын диверсанта", -изощряются в остроумии пользователи с Украины.начинал воевать в составе спецподразделения,куда зачастую попадали люди без достаточной подготовки. Об этом президентРоссии рассказал представителям Сил специальных операций, которые отметили десятуюгодовщину своего создания.По словам президента, в годы войны нередко приходилосьидти на задание без специального вооружения. Операции сопровождались большимипотерями. "В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец.28 человек были переброшены за линию фронта, назад вернулисьтолько четыре", – сказал Путин.Видео с рассказом об выложил на своей странице вTwitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Российские пользователи,читая комментарии "порохоботов", только удивляются – до чего доводитглупость человеческая. Комментируя рассказ об отце Путина, один из них заметил,что президент, "как всегда, бодр, подвижен, остроумен". Этимроссийский лидер и вызывает злобу у конкурентов.