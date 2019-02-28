Отец Владимира Путина в годы Великой Отечественной воевал в
составе спецподразделений. Президент России рассказал об этом на вечере в честь десятилетия Сил специальных операций. Украинских пользователей Сети рассказ
российского лидера, как обычно, возмутил.
Отец Владимира Путина в годы Великой Отечественной воевал в
составе спецподразделений. Президент России рассказал об этом на вечере в честь десятилетия Сил специальных операций. Украинских пользователей Сети рассказ
российского лидера, как обычно, возмутил.
Украинские СМИ, верные традиции критиковать российского
президента, подвергли сомнениям рассказ об . Авторы материалов
утверждают, что это вымысел, с ними торопливо соглашаются многочисленные
комментаторы.
"Чем дальше от войны, тем больше героев", "Во
Дед заливает!", "Лучше бы умолчал, а то он и артиллерист, и
разведчик, и пианист, и переводчик, а теперь еще и сын диверсанта", -
изощряются в остроумии пользователи с Украины.
начинал воевать в составе спецподразделения,
куда зачастую попадали люди без достаточной подготовки. Об этом президент
России рассказал представителям Сил специальных операций, которые отметили десятую
годовщину своего создания.
По словам президента, в годы войны нередко приходилось
идти на задание без специального вооружения. Операции сопровождались большими
потерями. "В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец.
28 человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись
только четыре", – сказал Путин.
Видео с рассказом об выложил на своей странице в
Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Российские пользователи,
читая комментарии "порохоботов", только удивляются – до чего доводит
глупость человеческая. Комментируя рассказ об отце Путина, один из них заметил,
что президент, "как всегда, бодр, подвижен, остроумен". Этим
российский лидер и вызывает злобу у конкурентов.