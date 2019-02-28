УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Денисова Валерия Федоровича, 1963 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Денисова Валерия Федоровича, 1963 года рождения, который 26 февраля 2019 года ушел из дома в городе Троицке, и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие темные с сединой, ходит с тростью.Был одет: джинсы синего цвета, пуховик светлого цвета, черные ботинки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79