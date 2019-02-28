Местные власти вынуждены были решиться на столь радикальные меры

Местные власти вынуждены были решиться на столь радикальные мерыВ Александрове по всему городу устанавливают камеры видеонаблюдения. За всем происходящим в городе будет следить служба «112».Местные власти вынуждены были решиться на столь радикальные меры, чтобы борьться с вандализмом и неподобающим поведением некоторых жителей. За последние несколько недель нарушители испортили скамейки и светильники на Советской площади, а на набережной водители позволяют себе ездить по пешеходным зонам и клумбам.Как рассказывают , увидев правонарушение по камерам, полицейские будут сразу же выезжать на место. Кроме того, видеонаблюдение улучшит систему безопасности в Александрове. Если произошло ДТП, человеку стало плохо или случилось ограбление, это увидят в единой диспетчерской службе и сразу же отправят помощь.