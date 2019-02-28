Восьмерых жителей Белгородской области задержали за продажу оружия, найденного в ходе незаконных раскопок в местах боев времен Великой Отечественной войны, передает телеканал Россия 24.

Восьмерых жителей Белгородской области задержали за продажу оружия, найденного в ходе незаконных раскопок в местах боев времен Великой Отечественной войны, передает телеканал "Россия 24".Спецоперацию провели сотрудники ФСБ. Во время обысков у так называемых черных копателей изъято 12 единиц огнестрельного оружия — автоматы, пистолеты, карабины и ружья — а также 2 гранаты и около 2 тысяч боеприпасов различного калибра.Кроме того, обнаружена мастерская для модернизации оружия и изготовления боеприпасов. Сейчас сотрудники ФСБ разыскивают тех, кто покупал оружие у задержанных.