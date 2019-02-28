Стражи порядка провели классный час для студентов Гусевского стекольного колледжа и выступили на родительском собрании в Великодворской средней школе.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений подростков, а также повышения уровня их правовых знаний полицейские проводят профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений и их родителями. Так, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с педагогическим составом Гусевского стекольного колледжа организовали встречу со студентами учебного заведения в формате классного часа на тему: «Подросток и преступление».В своем выступлении сотрудники полиции основное внимание обратили на недопустимость употребления студентами наркотической, алкогольной и табачной продукции и объяснили, чем опасны эти вредные привычки. Также были подняты вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, соблюдения правил поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, ответственности учащихся за сохранность личных вещей, соблюдения требований комендантского часа и правил дорожного движения. Подросткам были разъяснены их права и обязанности, основные нормы законов Российской Федерации в сфере ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений.Доброжелательная атмосфера общения участников мероприятия способствовала развитию оживленного интереса ребят к изучаемой теме. Совместно с полицейскими студенты проанализировали причины и условия, способствующие совершению преступлений и административных правонарушений подростками. В завершение мероприятия каждый из участников высказал свое мнение о пользе проводимых встреч.Кром того, сотрудники полиции приняли участие в родительском собрании, которое состоялось в Великодворской средней общеобразовательной школе. Обращаясь к родителям школьников, полицейские напомнили о необходимости постоянного контроля за детьми со стороны взрослых, о важности проявления участия к жизни ребенка, знакомства его с нормами поведения и общения. В рамках диалога с родителями правоохранители рассказали о потенциальных угрозах жизни и здоровью, которые могут подстерегать несовершеннолетних, как в реальной, так и в виртуальной жизни. Также собравшиеся узнали о видах административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.