Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреКамешковская прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства администрацией муниципального образования Второвское.Специалисты ведомства выяснили, что там проживает 92-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он обращался в местную администрацию, чтобы его поставили на учёт в качестве нуждающегося в жилье.Однако местные чиновники, не смотря на преклонный возраст и состояние здоровья мужчины, проигнорировали его заявление.Вмешаться пришлось прокуратуре района. Теперь ветеран Великой Отечественной войны наконец-то принят на учёт. Надзорное ведомство проследит, выдадут ли пенсионеру жилье.