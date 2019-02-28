Международный форум Образование России (EDU Russia) стартует в Казани. В течение трех дней выставочный центр Казань Экспо примет более 3 тысяч специалистов и 150 экспертов из 5 стран мира, сообщает ГТРК Татарстан.

Международный форум "Образование России" (EDU Russia) стартует в Казани. В течение трех дней выставочный центр "Казань Экспо" примет более 3 тысяч специалистов и 150 экспертов из 5 стран мира, сообщает ГТРК "Татарстан".В рамках форума планируют провести около полусотни мероприятий по 13 направлениям, таким как образовательная журналистика, менеджмент в образовании и др. Участники обменяются опытом, расскажут об инновациях в образовательной системе, обсудят различные аспекты современного российского образования и проблему травли в школах.Напомним, одним из важнейших тем форума станет образовательная инфраструктура. Проекты для обустройства школьного пространства представят зарубежные эксперты.