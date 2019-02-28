Они взяли более 103 тысяч рублей

Они взяли более 103 тысяч рублейВ Коврове двоих местных жителей обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Весной прошлого года в ночное время двое пьяных молодых людей украли деньги из магазина автозапчастей, в котором работали продавцами. Они разбили стекло двери молотком, проникли внутрь, взяли более 103 тысяч рублей из кассы и убежали.В полицию сообщили сотрудники частного охранного предприятия, приехавшие на объект после получения сигнала охранной системы.Злоумышленников задержали уже через час после преступления. Молодые люди признали свою вину.Уголовное дело направлено в суд.