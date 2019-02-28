Они взяли более 103 тысяч рублей
Они взяли более 103 тысяч рублей
В Коврове двоих местных жителей обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Весной прошлого года в ночное время двое пьяных молодых людей украли деньги из магазина автозапчастей, в котором работали продавцами. Они разбили стекло двери молотком, проникли внутрь, взяли более 103 тысяч рублей из кассы и убежали.
В полицию сообщили сотрудники частного охранного предприятия, приехавшие на объект после получения сигнала охранной системы.
Злоумышленников задержали уже через час после преступления. Молодые люди признали свою вину.
Уголовное дело направлено в суд.