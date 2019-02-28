Сегодня утром на одном из перекрестков Красноярска легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном перекрестке. Водитель на BMW проехал на только что загоревшийся красный свет и сбил пешехода. Пострадавшую увезли в больницу.

Сегодня утром на одном из перекрестков Красноярска легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном перекрестке.Инцидент произошел 28 февраля на перекрестке улиц Линейная и Мартынова. Водитель на BMW с московскими номерами проехал на только что загоревшийся красный свет и сбил пешехода непосредственно на "зебре". Пострадавшая — 35-летняя женщина — была доставлена в больницу на скорой.О тяжести полученных ею травм информации нет, однако известно, что после аварии она не могла самостоятельно двигаться.По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель BMW — 37-летний местный житель. В настоящее время на месте аварии работают полицейские.