Русофобскими потугами назвали в Кремле попытки американских конгрессменов раскрыть доходы Владимира Путина. Пресс-секретарь президента воспринял эту новость с иронией.

Русофобскими потугами назвали в Кремле попытки американскихконгрессменов раскрыть доходы Владимира Путина. Пресс-секретарь президента воспринялэту новость с иронией.В Кремле полагают, что к законопроекту о раскрытии активов Путина не стоит относиться серьезно. "Мы видим, что в последнее времязаконодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой России, главыгосударства, других официальных высокопоставленных лиц. Своих забот у нихмало?" – задал риторический вопрос Дмитрий Песков.Два депутата палаты представителей американского конгресса представилина суд своих коллег законопроект, согласно которому национальная разведкадолжна каким-то образом исследовать финансовое состояние российского президентаи членов его семьи. Итоги расследования разведчики должны будут сообщитьконгрессменам.Правда, не понятно для чего им нужна эта информация.Документ, если он будет принят, ударит больше по ДональдуТрампу, чем по российскому президенту. Дел в том, что авторы инициативы обвинилиБелый дом в том, что тот допустил усиление влияния России.В январе в американский сенат уже был проект закона "Озащите американской безопасности от агрессии Кремля", авторы которогопотребовали представить информацию об имуществе . Документ таки не был принят.Напомним, что в соответствии с законами России, декларации одоходах чиновников, включая президента, ежегодно публикуются в открытомдоступе. Согласно последним данным, в 2017 году заработал около19 миллионов рублей, он владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом,двумя автомобилями "ГАЗ", "Нивой" и автоприцепом"Скиф".