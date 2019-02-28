Сегодня в Курске на улице города произошла массовая авария с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых машин. Пассажиры и водители автомобилей устроили громкий скандал с военными, однако до рукоприкладства дело не дошло.

Сегодня в Курске произошла массовая авария с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых машин.Авария произошла 27 февраля, когда по улицам города двигалась колона военной техники. Между двумя бронетранспортерами ехали четыре легковых автомобиля, и водитель замыкающего БТР, по словам очевидцев, не успел вовремя затормозить.Все четыре легковушки оказались словно между молотом и наковальней. Из помятых машин вышли пассажиры и водители. Некоторые устроили скандал с военными. "Вылазь сюда, я тебя успокою и не посмотрю, что ты мужик!" — особенно эмоционально ругалась одна из участниц аварии, переживающая, что ее ждут дети. Тем не менее, обошлось без потасовки.В результате ДТП медицинская помощь никому не потребовалась. Официальные комментарии по поводу инцидента не поступали.