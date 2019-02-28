Проводы зимы начнутся 1 марта во всем городе: стартует фестиваль Московская Масленица. На его площадках сейчас идет активная подготовка: там устанавливают декорации.

Проводы зимы начнутся 1 марта во всем городе: стартует фестиваль "Московская Масленица". На его площадках сейчас идет активная подготовка: там устанавливают декорации.3D-принтер на этом производстве — главный и самый ценный сотрудник. Со скоростью и аккуратностью робота он лепит огромные фигуры, которые совсем скоро появятся в парках и на площадях Москвы."В данный момент печатается голова кота Матроскина, которую мы здесь можем видеть. Также здесь отображается процесс печати. Мы видим сопло, через которое подается фотополимерный гель. Изначально это жидкость, но как только этот гель соприкасается с ультрафиолетовым излучением, он очень быстро затвердевает", — рассказывает ведущий специалист производства Сергей Гордеев.Кот Матроскин в этом году станет главным героем масленичных гуляний. На каждую фигуру у принтера уходит около восьми часов, а вот чтобы разукрасить такого рослого кота, художникам надо примерно двое суток. Все детали — шарф, хвост, глаза, брови — прорисовываются вручную тонкой кистью."После покрытия краской мы снимаем бумагу, и у нас получается вот такой прекрасный кот Матроскин с бровями", — говорит художник Георгий Оганезов.А вот Лубянскую площадь, где бывает много туристов, решили украсить в старославянском стиле. Световой шатер остался еще с Нового года. По задумке дизайнеров, он должен напоминать огромное солнце — главный символ Масленицы.А чтобы ярко от него было не только ночью, когда зажигаются все гирлянды, но и днем, его решили украсить разноцветными атласными лентами. В общей сложности их длина — больше 20 километров. Самое сложное — привязать ленты так, чтобы они не путались между собой."На шатер мы пытаемся прикрепить эти ленты. Пока здесь все не очень просто, потому что большая парусность", — говорит дизайнер Лариса Метревели.Одни разматывают ленты, другие перетаскивают по площади тяжелые колодцы, дубовые бочки и елки.- Все-таки оставили немного елочек, чтобы напомнить, что была зима. И, тем не менее, на эти елки мы уже наплели вручную масленичных баб из соломы — их здесь тысячи.Москвичей, конечно, ждут спектакли и концерты. По Тверской площади пройдут скоморохи и сказочные персонажи, а на Манежной появится целый исторический городок, куда съедутся реконструкторы со всей России.К Масленице сейчас активно готовятся и во всех столичных парках. Там развернутся ярмарки и фуд-корты, где можно будет попробовать самые разные блины."В городских и народных парках будут установлены яркие красочные конструкции. Например, фотозоны, на которых можно сделать селфи на фоне праздничных декораций", — рассказала советник Управления праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы Виктория Боткова.Гуляния в этом году решили немного продлить: вместо одной недели — 10 дней. Встречать Масленицу в Москве начнут уже завтра, 1 марта.