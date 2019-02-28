Департамент здравоохранения провел проверку в этом медучреждении

Департамент здравоохранения провел проверку в этом медучрежденииДепартамент здравоохранения по Владимирской области провёл проверку деятельности Собинской районной больницы. После нее главный врач Андрей Лазарев уволился по собственному желанию.С 27 февраля на его место назначили Светлану Муравьеву. Пока она лишь временно исполняет обязанности главврача.Ранее Светлана Муравьёва работала заместителем главного врача по медицинской части. Её стаж работы в системе здравоохранения превышает 17 лет. Она имеет сертификаты терапевта и организатора здравоохранения.Андрей Лазарев проработал в Собинской больнице на своем посту всего год.