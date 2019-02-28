Департамент здравоохранения провел проверку в этом медучреждении
Департамент здравоохранения провел проверку в этом медучреждении
Департамент здравоохранения по Владимирской области провёл проверку деятельности Собинской районной больницы. После нее главный врач Андрей Лазарев уволился по собственному желанию.
С 27 февраля на его место назначили Светлану Муравьеву. Пока она лишь временно исполняет обязанности главврача.
Ранее Светлана Муравьёва работала заместителем главного врача по медицинской части. Её стаж работы в системе здравоохранения превышает 17 лет. Она имеет сертификаты терапевта и организатора здравоохранения.
Андрей Лазарев проработал в Собинской больнице на своем посту всего год.