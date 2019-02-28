Краеведы обнаружили остатки разрушенного средневекового храма в районе Дагомыса. По предварительной версии, церковная постройка была христианской. Для подтверждения этой теории на место приедут специалисты Сочинского нацпарка, сообщают Вести Сочи.

Краеведы обнаружили остатки разрушенного средневекового храма в районе Дагомыса. По предварительной версии, церковная постройка была христианской. Для подтверждения этой теории на место приедут специалисты Сочинского нацпарка, сообщают "Вести Сочи".Размеры строения - 3,8х6,5 метров. В восточной части храма сохранились следы алтаря. Вблизи постройки также были обнаружены каменные блоки с известковым раствором. Такая технология характерна для строительства эпохи Средневековья. Кроме того, рядом с храмом найдены фрагменты пифосов (сосудов для хранения вина и масла) и различные глиняные изделия."Предположительно, на этом месте могла быть одноапсидная базилика, конструктивно похожая на храм Агуа, существовавший когда-то в точке слияния рек Сочи и Агва. Он был обнаружен в прошлом веке, а построен в период с XI по XIV век", — уточнил специалист по историко-культурному наследию Сочинского нацпарка Дмитрий Марков .Специалисты пришли к выводу, что обе церкви были построены одним сообществом, проживавшим когда-то на этих территориях. "Храмы обслуживали не только местное население, но и проходящие по внутреннему торговому маршруту караваны", — рассказал директор Сочинского нацпарка Иван Савин.