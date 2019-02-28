28.02.2019

2019-02-28 08:40:54

В Уфе аварийно сел самолет с пассажирами

Утром 28 февраля наземные службы получили сообщение от экипажа вылетевшего из Уфы в Москву самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair о технической неисправности на борту, передает . Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно, в котором находились 123 пассажира, благополучно село. Пассажиры отправились в Москву на резервном самолете.