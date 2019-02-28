Злоумышленник, увидев висящую сумку, взял ее, убрал в пакет и скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 30-летнего жителя Московской области по подозрению в краже.В полицию поступило заявление от 32-летнего мужчины о краже сумки. Мужчина пояснил, что в торговом центре, расположенном на Ярцевской улице, он оставил без присмотра сумку и пошел по магазинам. Вернувшись, сумки с документами и денежными средствами не обнаружил. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Московской области.Установлено, что злоумышленник, увидев висящую сумку, взял ее, убрал в пакет и скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93