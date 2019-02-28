К столбу принесли цветы и зажгли ритуальную лампаду

К столбу принесли цветы и зажгли ритуальную лампадуВо Владимире на улице 850-летия, которая посвящена работникам ВТЗ, появился необычный объект. Ровно на том месте, где раньше красовалась стелла Владимирского тракторного завода, неизвестные повесили траурный венок с надписью «Вечная память Тракторному заводу». Помимо этого, около столба возложили цветы и зажгли ритуальную лампаду.Фото выложили в паблике «Подслушано во Владимире», что вызвало бурную реакцию среди владимирцев. По словам горожан, венок висел недолго, потом его убрали.