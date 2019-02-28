Его программа без труда взламывала информационные банковские системы

Его программа без труда взламывала информационные банковские системыВо Владимире местный житель грабил банки, не выходя из дома. 34-летнего хакера поймали сотрудники регионального УФСБ и УМВД.С 2016 года по май 2018 мужчина на своем ноутбуке разработал специальную программу, которая без труда взламывала информационные банковские системы и похищала оттуда деньги. Получив виртуальный доступ к банковским хранилищам, владимирец решил не жадничать – поделился своей успешной разработкой с другими.Против «компьютерного гения» возбудили уголовное дело за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.