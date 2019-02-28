30-летний житель Ивановской области и 28-летняя жительница города Ярославля заключены под стражу.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение от продавщицы одной из торговых точек районного центра об обнаружении денежной купюры номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Заявительница описала полицейским приметы мужчины и женщины, которые расплатились за товар фальшивкой и указала на марку автомобиля, на котором они передвигались.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД совместно с полицейскими ОМВД России по Александровскому району и коллегами из соседнего региона подозреваемые, 30-летний житель Ивановской области и его 28-летняя сожительница из города Ярославля, были задержаны на территории Ярославской области.Подозреваемые в содеянном признались и пояснили, что специально приезжали во Владимирскую область сбывать приобретенные через Интернет-магазин заведомо поддельные банковские билеты.Сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность задержанных к сбыту шести поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей в различных торговых точках на территории Александровского и Суздальского районов.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка, сбыт поддельных денег).Фигуранты заключены под стражу.Проводится проверка их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Владимирской области и других регионов.Расследование уголовного дела продолжается.