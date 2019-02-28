Злоумышленники успели сбыть 6 фальшивок в Александровском и Суздальском районах

Злоумышленники успели сбыть 6 фальшивок в Александровском и Суздальском районахВ дежурную часть полиции поступило сообщение от продавца одной из торговых точек в Александрове. Женщина обнаружила поддельную купюру в 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Продавец смогла описала приметы мужчины и женщины, которые расплатились за товар фальшивкой и указала их автомобиль.Подозреваемых задержали. Ими оказались 30-летний житель Ивановской области и его 28-летняя сожительница из Ярославля.Они во всем признались и рассказали, что специально приезжали во Владимирскую область, чтобы сбывать купленные в интернете поддельные банкноты. Злоумышленники успели расплатиться шестью фальшивками в Александровском и Суздальском районах.Сожителей заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.