Обстоятельства происшествия предстоит выяснить транспортным полицейским

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить транспортным полицейскимВо Владимире произошла трагедия на железнодорожных путях. 27 февраля грузовой поезд насмерть сбил молодого человека. Происшествие случилось в районе улицы Диктора Левитана, где находится конечная остановка автобуса №32.Травмы, которые получил 29-летний пострадавший, оказались несовместимыми с жизнью. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить транспортным полицейским.