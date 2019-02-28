Это стало возможно благодаря мерам господдержки малого и среднего бизнеса

Это стало возможно благодаря мерам господдержки малого и среднего бизнесаМуромская компания «Ламмин», которая занимается системами водоснабжения и отопления, запустила новое производство полипропиленовых труб и фитингов. Это стало возможно благодаря мерам господдержки малого и среднего бизнеса. На базе предприятия появились новые рабочие места.Раньше компании приходилось закупать комплектующие для систем водоснабжения и отопления в Китае или Турции. Однако курс на импортозамещение изменил приоритеты. Руководство предприятия провело реконструкцию, приобрело необходимое оборудование, чтобы полностью отказаться от приобретения продукции в других странах. Теперь в компании «Ламмин» могут работать 163 человека.Всего за прошлый год региональный Гарантийный фонд предоставил поручительства 29 предприятиям области на сумму 319 миллионов рублей. Это привлекло в бизнес 645 миллионов рублей инвестиций и дополнительно организовало 70 рабочих мест.Создание рабочих мест - цель и ключевая задача поддержки предпринимательства не только во Владимирской области, но и в России в целом.