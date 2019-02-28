Российский боец тяжелой весовой категории Александр Волков в преддверии боя против голландского бойца смешанного стиля Алистара Оверима признался, что рассчитывает на возвращение в бойцовский топ и этому может поспособствовать победа над предстоящим соперником.

Российский боец тяжелой весовой категории Александр Волков в преддверии боя против голландского бойца смешанного стиля Алистара Оверима признался, что рассчитывает на возвращение в бойцовский топ и этому может поспособствовать победа над предстоящим соперником. Бой состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге."Оверим вернулся в топ после своих предыдущих побед, — приводит слова Волкова ТАСС. – Когда Алистар одержал победу в своем первом бое, я выиграл свои первые соревнования и мне было 11 лет. Я давно следил за ним, ведь он один из сильнейших бойцов в мире. Победа над ним вернут меня в чемпионскую гонку, пускай мне могут и не дать сразу титульный поединок".Напомним, что в предыдущем бое Волков потерпел поражение американскому бойцу Деррику Льюису.