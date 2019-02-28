У отношений России и Греции большой потенциал в культурной сфере, гуманитарном сотрудничестве и развитии торговли. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой греческой партии Новая демократия Кириакосом Мицотакисом.
У отношений России и Греции большой потенциал в культурной сфере, гуманитарном сотрудничестве и развитии торговли. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой греческой партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом.
Председатель нижней палаты отметил, что за период с января
по ноябрь 2018 года торговый оборот между двумя странами вырос на 17,7% – до
четырех миллиардов долларов. Кроме того, напомнил Володин, в 2017 и 2018 годах
прошел перекрестный Год туризма Россия – Греция. А в текущий стал годом языка и
литературы двух стран.
По словам спикера Госдумы, важно оберегать и сохранять общее
духовное и культурное наследие России и Греции. "В мире найдется
не так много стран, у которых есть такая история отношений,
мы этим очень дорожим", – сказал законодатель.
Кроме того, Володин указал на необходимость развития
контактов Москвы и Афин на межпарламентском уровне.Спикер пригласил главу партии "Новая демократия" на форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-2 июля 2019 года.
В разговоре с греческим гостем спикер Госдумы напомнил о
недавнем выходе США из договора об ограничении ракет средней и меньшей
дальности. Председатель нижней палаты напомнил, что Москва не согласна с
политикой Вашингтона по размещению таких вооружений в Европе.
В свою очередь, Кириакос Мицотакис подчеркнул, что членство
его страны в НАТО и ЕС не помешает активному развитию отношений с Россией.
Политик напомнил, что в истории двусторонних отношений бывали сложные периоды.
"Несмотря на трудности, геополитические потрясения, дружба между нашими
народами глубока", – сказал он.
Мицотакис отметил особую роль партии "Новая
демократия", которая всегда была в числе тех, кто выступал за укрепление
связей с Россией.
Партия "Новая демократия" была основана в 1974
году. На выборах в сентябре 2015 года она получила 28% избирателей. Партия является одной
из главных сил в греческом парламенте.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций,
помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса.