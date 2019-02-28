У отношений России и Греции большой потенциал в культурной сфере, гуманитарном сотрудничестве и развитии торговли. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой греческой партии Новая демократия Кириакосом Мицотакисом.

У отношений России и Греции большой потенциал в культурной сфере, гуманитарном сотрудничестве и развитии торговли. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой греческой партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом.Председатель нижней палаты отметил, что за период с январяпо ноябрь 2018 года торговый оборот между двумя странами вырос на 17,7% – дочетырех миллиардов долларов. Кроме того, напомнил Володин, в 2017 и 2018 годахпрошел перекрестный Год туризма Россия – Греция. А в текущий стал годом языка илитературы двух стран.По словам спикера Госдумы, важно оберегать и сохранять общеедуховное и культурное наследие России и Греции. "В мире найдетсяне так много стран, у которых есть такая история отношений,мы этим очень дорожим", – сказал законодатель.Кроме того, Володин указал на необходимость развитияконтактов Москвы и Афин на межпарламентском уровне.Спикер пригласил главу партии "Новая демократия" на форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-2 июля 2019 года.В разговоре с греческим гостем спикер Госдумы напомнил онедавнем выходе США из договора об ограничении ракет средней и меньшейдальности. Председатель нижней палаты напомнил, что Москва не согласна сполитикой Вашингтона по размещению таких вооружений в Европе.В свою очередь, Кириакос Мицотакис подчеркнул, что членствоего страны в НАТО и ЕС не помешает активному развитию отношений с Россией.Политик напомнил, что в истории двусторонних отношений бывали сложные периоды."Несмотря на трудности, геополитические потрясения, дружба между нашиминародами глубока", – сказал он.Мицотакис отметил особую роль партии "Новаядемократия", которая всегда была в числе тех, кто выступал за укреплениесвязей с Россией.Партия "Новая демократия" была основана в 1974году. На выборах в сентябре 2015 года она получила 28% избирателей. Партия является однойиз главных сил в греческом парламенте.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций,помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса.