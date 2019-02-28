Кристина Асмус рассказала о своих отношениях с мужем
юмористом Гариком Харламовым. Артистка отметила, что у них не все бывает
гладко.
Кристина Асмус рассказала о своих отношениях с мужем
юмористом Гариком Харламовым. Артистка отметила, что у них не все бывает
гладко.
В личном Instagram Асмус поздравила Харламова с днем
рождения. Кристина отметила, что не знает человека добрее, мягче и порядочнее,
чем ее муж.
По словам знаменитости, они схожи только в одном вопросе: "я
восхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллергию".
Асмус добавила, что уважает принципиальность мужа, но иногда это качество сильно
выводит ее из себя. Однако, в честь праздника артистка обещала не говорить о
проблемах, тем самым намекнув, что они есть.
Далее в число достоинств юмориста Кристина добавила
непосредственность, искренность и честность. Артистка уверена, что Гарик лучший
в мире папа. "👨👧 Выплакала, наверно, все глаза уже от умиления,
глядя на вас с дочкой))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – продолжила Асмус.
По мнению жены, Харламов добился успеха не
только на личном фронте, но на профессиональном поприще. "❤ Я
каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь за
твоей легкостью и свободой на сцене. 👏🏻", – рассыпалась в комплиментах
звезда. Напоследок Кристина призналась,
что Гарик делает ее "самой счастливой женщиной в мире" и призналась в любви.
Добавим, что актриса
Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов стали мужем и женой более пяти лет
назад. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. Харламов
признается, что старается быть хорошим отцом для наследницы – таким же, каким
был для артиста его папа.