Кристина Асмус рассказала о своих отношениях с мужем юмористом Гариком Харламовым. Артистка отметила, что у них не все бывает гладко.

Кристина Асмус рассказала о своих отношениях с мужемюмористом Гариком Харламовым. Артистка отметила, что у них не все бываетгладко.В личном Instagram Асмус поздравила Харламова с днемрождения. Кристина отметила, что не знает человека добрее, мягче и порядочнее,чем ее муж.По словам знаменитости, они схожи только в одном вопросе: "явосхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллергию".Асмус добавила, что уважает принципиальность мужа, но иногда это качество сильновыводит ее из себя. Однако, в честь праздника артистка обещала не говорить опроблемах, тем самым намекнув, что они есть.Далее в число достоинств юмориста Кристина добавиланепосредственность, искренность и честность. Артистка уверена, что Гарик лучшийв мире папа. "👨👧 Выплакала, наверно, все глаза уже от умиления,глядя на вас с дочкой))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – продолжила Асмус.По мнению жены, Харламов добился успеха нетолько на личном фронте, но на профессиональном поприще. "❤ Якаждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь затвоей легкостью и свободой на сцене. 👏🏻", – рассыпалась в комплиментахзвезда. Напоследок Кристина призналась,что Гарик делает ее "самой счастливой женщиной в мире" и призналась в любви.Добавим, что актрисаКристина Асмус и юморист Гарик Харламов стали мужем и женой более пяти летназад. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. Харламовпризнается, что старается быть хорошим отцом для наследницы – таким же, какимбыл для артиста его папа.