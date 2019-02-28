Начался бракоразводный процесс между Андреем Аршавиным и его женой Алисой. Журналисты выяснили скандальные подробности.

Начался бракоразводный процесс между Андреем Аршавиным и его женой Алисой. Журналисты выяснили скандальные подробности.26 февраля в судебном участке № 97 Санкт-Петербурга состоялось первое слушание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина и его пока еще жены Алисы. Ее интересы на суде представили Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Футболиста защищает Виктория Савицкая. Сами виновники встречи, как это обычно бывает, в зале суда так и не появились.Впрочем, Дубровская отметила, что Алиса намерена присутствовать на втором заседании. "Алиса очень хотела выступить, но пока ее эмоциональное состояние не позволяет это сделать. Я надеюсь, к следующему заседанию она приедет. Она многое может рассказать…" – рассказала защитница жены Аршавина журналистам.Кстати, представителей СМИ, едва началось заседание, прогнали. Адвокат попросил сделать слушание закрытым, и это желание было удовлетворено, несмотря на протесты стороны Алисы. После процесса Александр Добровинский рассказал: "Вскрылись новые подробности, из-за этого мы "переезжаем" в районный суд города Красное село. Развод пока не состоялся, и не ждите его раньше, чем через несколько месяцев".Однако это явно не входит в планы . Помощница его жены Алисы сообщила репортерам интересную деталь: якобы футболист хочет как можно быстрее оформить развод. "У нас есть предположение, что у него сейчас новая пассия и ему необходимо получить штамп о разводе как можно скорее. Хотела бы я вам все рассказать, но вы сами все видели вчера. Та сторона не захотела, чтобы суд был открытым, и все журналисты услышали это безобразие", – цитирует Марину Дубровскую .