Известная певица Ани Лорак начинает новую жизнь. Артистка
сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Рубежом для Лорак, судя по всему, стал официальный
развод с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Некоторые подписчики с Украины
вместо того, чтобы порадоваться за певицу, обвинили ее в предательстве
Незалежной.
Известная певица Ани Лорак начинает новую жизнь. Артистка
сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Рубежом для Лорак, судя по всему, стал официальный
развод с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Некоторые подписчики с Украины
вместо того, чтобы порадоваться за певицу, обвинили ее в предательстве
Незалежной.
Высокие джинсы, водолазка и ботильоны – в таком образе
предстала перед своими поклонниками Ани Лорак. Снимок певица сопроводила
изречением из Библии.
"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут
тверды", – процитировала Лорак стих из Книги Притчей Соломона. По словам
певицы, она начинает новую жизнь и намерена радоваться каждому дню, который ей
дарит судьба.
Большинство поклонников восхитились прекрасным образом и
мудрыми словами, процитированными . Но, как обычно, нашлись и злопыхатели,
которые заявили, что артистка "предала Украину".
"Предательница", "Вы знаете, что в Киеве ее
забросали помидорами и всеми вещами, потому что она предала свою Родину?",
– поделились возмущением некоторые комментаторы. "надоела своими образами", –
написали пользователи.
Напомним, не так давно Ани разошлась с супругом
Муратом Налчаджиоглу. От брака с предпринимателем у певицы есть дочь София. Артистка
тяжело переживала разрыв и долгое время отказывалась комментировать свою личную
жизнь.
Большинство поклонников рады, что решила начать все с
чистого листа, пишет "Вечерняя Москва". "И вам хорошего дня, чудесного настроения и море позитива!
Будьте счастливы", "Пусть около вас всегда будет верный, преданный,
любящий вас и маленькую Софию, с большим и добрым сердцем, любимый вами мужчина",
– от всего сердца желают Ани Лорак счастья подписчики.