Известная певица Ани Лорак начинает новую жизнь. Артистка сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Рубежом для Лорак, судя по всему, стал официальный развод с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Некоторые подписчики с Украины вместо того, чтобы порадоваться за певицу, обвинили ее в предательстве Незалежной.

Известная певица Ани Лорак начинает новую жизнь. Артисткасообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Рубежом для Лорак, судя по всему, стал официальныйразвод с предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Некоторые подписчики с Украинывместо того, чтобы порадоваться за певицу, обвинили ее в предательствеНезалежной.Высокие джинсы, водолазка и ботильоны – в таком образепредстала перед своими поклонниками Ани Лорак. Снимок певица сопроводилаизречением из Библии."Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будуттверды", – процитировала Лорак стих из Книги Притчей Соломона. По словампевицы, она начинает новую жизнь и намерена радоваться каждому дню, который ейдарит судьба.Большинство поклонников восхитились прекрасным образом имудрыми словами, процитированными . Но, как обычно, нашлись и злопыхатели,которые заявили, что артистка "предала Украину"."Предательница", "Вы знаете, что в Киеве еезабросали помидорами и всеми вещами, потому что она предала свою Родину?",– поделились возмущением некоторые комментаторы. "надоела своими образами", –написали пользователи.Напомним, не так давно Ани разошлась с супругомМуратом Налчаджиоглу. От брака с предпринимателем у певицы есть дочь София. Артисткатяжело переживала разрыв и долгое время отказывалась комментировать свою личнуюжизнь.Большинство поклонников рады, что решила начать все счистого листа, пишет "Вечерняя Москва". "И вам хорошего дня, чудесного настроения и море позитива!Будьте счастливы", "Пусть около вас всегда будет верный, преданный,любящий вас и маленькую Софию, с большим и добрым сердцем, любимый вами мужчина",– от всего сердца желают Ани Лорак счастья подписчики.