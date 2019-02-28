Правоохранитель проезжал мимо, увидел густой дым и бросился на помощь

Правоохранитель проезжал мимо, увидел густой дым и бросился на помощьВязниковский полицейский Алексей Клочанюк спас из пожара маленьких детей и их родителей. Несколько дней назад в посёлке Никологоры поздним вечером загорелся дом, в котором жила эта семья. Правоохранитель проезжал мимо, увидел густой дым и бросился на помощь.Вся семья уже крепко спала, поэтому никто не почувствовал, что пламя охватило уже половину строения. Лейтенант стал стучать по окнам и стенам: его услышали испуганные дети, которые побежали будить родителей. Мужчина поочередно помог выбраться женщине и детям, после чего залез в дом и вытащил хозяина дома. Самостоятельно он выбраться не мог.По информации пресс-службы МЧС, площадь пожара составила 66 квадратных метров. Никто не пострадал. Дом, к сожалению, сгорел полностью.