В московском аэропорту Внуково собака помешала самолету авиакомпании Победа взлететь с первого раза.

В московском аэропорту Внуково собака помешала самолету авиакомпании "Победа" взлететь с первого раза.Экипаж заметил животное на взлетной полосе, когда лайнер уже начал движение."Командир развернул самолет через ближайшую рулежную дорожку и снова занял исполнительный старт, после чего благополучно осуществил взлет", — рассказали РИА Новости в авиакомпании.Представитель аэропорта при этом подчеркнул, что угрозы столкновения не было, так как собака находилась далеко от лайнера.