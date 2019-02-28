28.02.2019

2019-02-28 20:00:05

Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Прежде всего хочу высказать слова благодарности за объективную оценку нашей работы, поддержку и внимание, которые Вы уделяете органам внутренних дел.

2018 год был насыщен важными для нашей страны общественно-политическими событиями, крупными спортивными мероприятиями международного уровня. Они во многом определили приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности нашего Министерства.Личным составом обеспечен правопорядок в ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и в единый день голосования. Значительные силы были задействованы в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

Резонансных преступлений и правонарушений, в том числе со стороны футбольных фанатов, не допущено. Безопасному проведению турнира способствовало создание в городах-организаторах подразделений «туристической» полиции.

Положительно зарекомендовали себя системы идентификации и контроля доступа на стадионы с использованием персонифицированной карты зрителя. Это отечественные разработки, которые получили высокую оценку не только руководства ФИФА, но и болельщиков из разных стран.Российский опыт заинтересовал организаторов предстоящего чемпионата Европы по футболу и чемпионата мира 2022 года. В соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, поручением аналогичная система контроля будет применяться во время матчей футбольной Премьер-Лиги и Кубка России.

Несмотря на все сложности, органы внутренних дел доказали, что способны обеспечить правопорядок и безопасность граждан при проведении любых мероприятий, в том числе мирового уровня.

В минувшем году продолжена работа по оптимизации организационно-штатного построения. Целевым порядком изыскано семьсот штатных единиц, которые были переданы в территориальные органы. В основном – в регионы, прилегающие к государственной границе Российской Федерации. Выделенные ресурсы использовались в первую очередь для усиления подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, патрульно-постовой службы.

Большое значение придавалось укреплению кадрового потенциала, развитию ведомственных образовательных организаций. При подборе и расстановке руководителей активно применялась система формирования и подготовки кадрового резерва как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Первоочередными оставались вопросы социального обеспечения сотрудников. В минувшем году почти в три раза увеличилось количество семей, которые получили единовременные выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Особое внимание уделялось состоянию служебной дисциплины и законности. В том числе – в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции. За последние семь лет в 14 раз возросло число поступивших от сотрудников уведомлений о фактах обращения к ним с предложениями коррупционного характера. Повысилась результативность проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых личным составом.

Одновременно активизирована деятельность подразделений собственной безопасности по наведению порядка внутри нашей системы. На их долю приходится почти 70% выявленных преступлений, совершённых сотрудниками органов внутренних дел.

Тем не менее, здесь необходимы дополнительные меры. Постоянно требуем от руководителей всех уровней – усилить контроль за подчинёнными. Жёстко реагировать на каждый факт злоупотребления или неисполнения ими служебных обязанностей. При этом обеспечивать гласность и объективность в оценке тех или иных действий.

Одним из главных условий для эффективной работы является обновление материально-технической базы органов и подразделений Министерства. Их оснащенность основными видами вооружения, военной и специальной техникой составила 77%. Это, в том числе, позволило выполнить поставленные задачи в полном объёме. Закуплено 190 видов современных образцов вооружения. В эксплуатацию введены 33 объекта общегражданского и специального назначения.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта ведомственных зданий и сооружений. Сложившуюся ситуацию и меры по её улучшению мы уже неоднократно обсуждали. Прямая обязанность руководителей соответствующих подразделений центрального аппарата и территориальных органов – держать этот вопрос на контроле.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технологической инфраструктуры органов внутренних дел. Имею в виду создание единого реестра населения, системы биометрической идентификации, переход на выдачу гражданам электронных удостоверений личности и водительских прав.

Внедрение качественно новых методов и технических средств обработки информации также актуально в контексте противодействия криминальным угрозам в киберпространстве. Учитывая высокую степень изношенности используемого в настоящее время оборудования, рассчитываем на необходимое бюджетное финансирование в этом вопросе.

В минувшем году продолжено развитие ведомственного сегмента системы предоставления государственных услуг. Их оказано свыше ста миллионов. И это без учета наиболее востребованной – по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. В целом гражданами достаточно высоко оценивается качество предоставляемых им госуслуг. Девять – уже доступны в многофункциональных центрах. Расширяется их перечень на Едином портале. Внедряются интерактивные способы подачи заявлений. Это позволяет дистанционно оформлять необходимые документы.

Решение задач, связанных с повышением доступности и качества госуслуг в миграционной сфере, безусловно, осложняет 30-ти процентное сокращение численности профильных подразделений при их переходе в состав Министерства. Однако, как показала практика, для многих территориальных органов возникшие кадровые проблемы не стали серьёзным препятствием в организации эффективной работы. Остальным остаётся учесть их опыт и принять соответствующие меры.

Повышению безопасности граждан на улицах и в иных общественных местах способствовала реализация комплекса профилактических мероприятий, работа нарядов полиции в системе единой дислокации. Количество зарегистрированных здесь преступлений в прошлом году сократилось почти на 5%, тяжких и особо тяжких преступлений – на 3%.

Существенную помощь оказывали народные дружинники, представители различных объединений правоохранительной направленности. С их участием задержано около десяти тысяч лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния, пресечено порядка четырёхсот пятидесяти тысяч административных правонарушений.

Активно использовались возможности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». С его применением раскрыто более двадцати восьми тысяч преступлений. Всего в населённых пунктах страны развёрнуто свыше двухсот шестидесяти пяти тысяч камер видеонаблюдения и почти тысяча двести терминалов экстренной связи «гражданин-полиция».

В ходе мероприятий по предупреждению противоправного поведения значительное место отводится отработке жилого сектора. В минувшем году участковыми уполномоченными полиции на профилактический учёт поставлено свыше двухсот тридцати тысяч граждан. Адресная работа позволила снизить число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на бытовой почве и ранее судимыми.

Должен сказать, что нагрузка на сотрудников остается весьма и весьма высокой. Иных путей оптимизации их деятельности, кроме, как освобождения от несвойственных или избыточных функций, нет. В настоящее время завершается подготовка Концепции развития данной службы. Документом предусматривается также повышение уровня ресурсной обеспеченности участковых.

Важнейшей составляющей в решении задач профилактики является предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Следует отметить, что принятые меры привели к снижению количества совершённых ими или при их соучастии преступлений.

В рамках противодействия криминальным проявлениям в отношении подростков акцент сделан на недопущение распространения информации, причиняющей им вред. Всего в социальных сетях в прошлом году по инициативе МВД заблокировано свыше двадцати пяти тысяч восьмисот ресурсов, содержащих деструктивный контент.

Вместе с тем полностью уберечь наших детей от насилия и жестокости, негативного психологического воздействия исключительно усилиями полиции невозможно. Эта проблема выходит далеко за пределы компетенции одного ведомства и требует последовательных скоординированных шагов.

Большой объём работы выполнен подразделениями по вопросам миграции. За прошедшие три года они адаптировались в системе Министерства внутренних дел и, несмотря на объективные трудности, повышают качество предоставления госуслуг населению.

В минувшем году утверждена новая Концепция государственной миграционной политики. В её реализации задействовано 22 министерства и ведомства. Одна из задач, обозначенных в документе, – обеспечить соотечественникам, проживающим за рубежом, максимально благоприятные условия для переселения в Россию. Во исполнение Ваших, Владимир Владимирович, поручений, в действующее законодательство внесены изменения, предусматривающие упрощённый порядок предоставления разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам. Речь идёт о категории лиц, которые владеют русским языком, желают жить и трудиться в Российской Федерации и способны интегрироваться в наше общество. При приёме в гражданство дополнительные преференции предусмотрены для квалифицированных специалистов, востребованных экономикой нашей страны.

Наряду с этим Министерством ведётся работа по упрощению порядка въезда в Россию иностранных граждан в туристических целях. С учетом положительного опыта применения электронной визы в субъектах Дальневосточного федерального округа, с 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области. В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы.

В прошлом году в миграционной сфере проведено четыреста тридцать тысяч проверочных мероприятий. Составлено около одного миллиона шестисот тысяч административных протоколов. Вынесено свыше двухсот пятидесяти тысяч решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство.

Позитивные тенденции отмечаются по линии обеспечения безопасности дорожного движения. В минувшем году Правительством утверждена подготовленная нами одноименная Стратегия. Она определила приоритеты на ближайшие пять лет.

Дальнейшее развитие получила система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. По сравнению с 2017 годом количество стационарных комплексов увеличилось на 27%. Их общее число составляет около двенадцати тысяч. С помощью системы выявлено почти 106 миллионов правонарушений. Вполне ощутим и профилактический эффект от её использования. В местах расположения таких технических средств отмечено снижение количества происшествий и тяжести их последствий.

Растет активность граждан, проявляющих принципиальную позицию и оказывающих помощь полиции в выявлении нарушителей на дорогах. Итогом совместных действий стало повышение уровня безопасности дорожного движения.

Сократилось число аварий, а также погибших и раненых. По темпам снижения смертности в ДТП целевые показатели, предусмотренные федеральной программой на 2018 год, достигнуты.

Органы внутренних дел внесли существенный вклад в обеспечение транспортной безопасности. Всего в прошлом году сопровождено более пятисот шестидесяти тысяч пассажирских поездов. Ежедневно для этого задействовалось около тысячи сотрудников полиции. Свыше двух тысяч нарушителей были отстранены от перевозки воздушным транспортом. Совместно с Росгвардией обеспечена безопасность транспортного перехода через Керченский пролив. Незаконных актов вмешательства в деятельность объекта не допущено.

Одним из основных факторов, определяющих отношение граждан к полиции, является уверенность в том, что их права и законные интересы будут защищены. В прошлом году органами внутренних дел раскрыто порядка девятисот тысяч преступлений, каждое пятое из которых – тяжкое и особо тяжкое. Выявлено почти восемьсот сорок тысяч лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. Увеличилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев. Сократился общий остаток нераскрытых преступлений.

Доказана причастность организованных групп или преступных сообществ к совершению пятнадцати с половиной тысяч преступлений. Пресечена деятельность более чем девяти тысяч лидеров и активных участников криминальных структур.

Несомненно, что с принятием внесённых Вами, Владимир Владимирович, в Госдуму поправок в действующее уголовное законодательство в отношении указанной категории граждан процесс приобретёт более поступательный характер.

Решающим доказательством в изобличении виновных зачатую является заключение эксперта. Сегодня в органах внутренних дел выполняется 49 видов судебных экспертиз. Внедрены уникальные, не имеющие аналогов в мире методики.

С помощью метода ядерно-магнитного резонанса производится идентификация ранее неизвестных наркотиков с последующей постановкой их на контроль. Использование ольфа́кторных экспертных методик позволяет выделять и исследовать запаховую информацию по объектам, изъятым с мест преступлений многие годы назад, и отождествлять по ней лиц.

В отчетном периоде расширилась практика применения судебного штрафа. Эта уголовно-правовая мера призвана оптимизировать расследование по нетяжким составам.

Дополнительные усилия направлены на противодействие мошенничествам, прежде всего – с использованием банковских карт, Интернета, средств мобильной связи. В целях осведомленности граждан о способах защиты от подобных деяний на официальном сайте МВД России размещена необходимая информация.Особого внимания требуют преступления, совершённые посредством компьютерных и телекоммуникационных технологий. При почти двукратном росте их регистрации раскрывается только каждое четвёртое преступление. От руководителей территориальных органов требуется принять все меры по улучшению организации работы подразделений, участвующих в расследовании уголовных дел, обеспечить должный уровень взаимодействия.В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение свыше пятидесяти четырёх тысяч лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. При этом активно задействовались различные каналы международного сотрудничества.

Проведены два этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», в результате которой задержано 7 700 подозреваемых и обвиняемых. При содействии Национального бюро Интерпола России выдано 72 лица, совершивших преимущественно тяжкие и особо тяжкие преступления.

Осуществлялся розыск без вести пропавших. Установлено местонахождение тридцати трёх с половиной тысяч граждан, из которых более пяти тысяч – это несовершеннолетние.

Активное участие в поисковых мероприятиях принимали волонтёрские организации. С их помощью обнаружено порядка трёх тысяч человек. В настоящее время добровольческие отряды сформированы в семидесяти шести субъектах. Почти в каждом втором заключены соглашения о сотрудничестве с полицией. Мы намерены и впредь расширять такую практику.

В сфере противодействия наркопреступности основной упор был сделан на борьбу с её организованными формами, перекрытие каналов контрабанды, ликвидацию сетевых схем сбыта, подрыв материальной базы наркобизнеса.

Продолжено выполнение Плана реализации Стратегии антинаркотической политики. По инициативе Министерства установлены меры государственного контроля в отношении тридцати новых психоактивных веществ.

В отчётном периоде проведён ряд специальных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в межгосударственном формате.

Совместно с Роскомнадзором осуществляется мониторинг сети Интернет с целью выявления и блокировки сайтов, пропагандирующих наркопотребление, а также распространяющих запрещенные препараты.

Всего в прошлом году задокументировано свыше двухсот тысяч наркопреступлений, большинство из которых – органами внутренних дел. Установлено почти 96 тысяч лиц, совершивших подобные деяния. Возросло количество выявленных нами фактов сбыта наркотиков, а также преступлений, связанных с их контрабандой.

Крайне важным направлением является обеспечение экономической безопасности страны. На долю подразделений системы Министерства приходится более восьмидесяти пяти процентов преступлений указанной категории от выявленных всеми правоохранительными органами. Основной акцент сделан на пресечении деяний, совершённых в крупном или особо крупном размере, в организованных формах, а также коррупционного характера.

Предприняты дальнейшие шаги по декриминализации наиболее значимых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе финансово-кредитного сектора. В рамках взаимодействия с Банком России организована работа по удалению с рынка микро-финансирования недобросовестных организаций. Их доля с момента наделения Центробанка функциями мегарегулятора составила 4%.

Ещё одной болезненной темой является ситуация с коммунальными отходами. В прошлом году проведен дополнительный комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности по их незаконному транспортированию и размещению. В результате выявлено 70 преступлений по фактам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Установлено свыше пятидесяти лиц, их совершивших. Почти на треть увеличилось количество составленных административных протоколов. Кроме того, задокументированы факты необоснованного завышения тарифов на услуги по утилизации отходов. Только в Чувашской Республике по одному такому уголовному делу ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил около двухсот миллионов рублей. На выявление подобных преступлений ориентированы территориальные органы Министерства.

Безусловно, проводимые мероприятия не должны нарушать работу добросовестных хозяйствующих субъектов. Вместе с тем сейчас мы находимся в таком положении, когда действующие нормы законодательства входят в определенное противоречие с объективными возможностями правоохранительной системы.

Значительное число обращений, поступающих, в том числе от представителей деловой среды, требует проведения всего комплекса следственных действий. Нередко они сами настаивают на производстве судебных экспертиз, анализе многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов. Сделать это закон позволяет исключительно в рамках уголовного дела. На наши предложения к заявителям обращаться в суд для восстановления их, якобы, нарушенных прав со стороны партнёров по бизнесу, как правило, слышим категорическое отрицание и требование именно возбуждения уголовного дела. Часть же прекращенных впоследствии дел данной категории граждане воспринимают как негатив всей правоохранительной системы, представляя это давлением на бизнес. Существующие здесь проблемы обсуждаем в том числе на площадке Межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей под эгидой Генеральной прокуратуры. Тесно взаимодействуем с Администрацией Президента, Верховным Судом. Активно участвуем в разработке решений по декриминализации законодательства.

Должен сказать, что нагрузка на следователей по находящимся в производстве уголовным делам и материалам постоянно возрастает. В то же время их численность в системе Министерства внутренних дел за последние годы сократилась с пятидесяти четырёх до сорока пяти тысяч. Очевидно, что в таких условиях необходимы дополнительные меры, включая организационно-штатные.

Это, в том числе, те вопросы, на которые Вы, Владимир Владимирович, обращали внимание в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации.

В прошлом году нами также продолжен комплекс мер по защите прав участников долевого строительства. Количество выявленных преступлений в данной сфере увеличилось на 80%.

Для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важнейшие инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы, организован мониторинг деятельности аукционных комиссий по размещению госзаказов. Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и предстоящей Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

По-прежнему высоким остаётся уровень криминализации топливно-энергетического комплекса. Здесь фиксируется значительное количество правонарушений, включая хищения активов предприятий, уклонение от уплаты налогов, врезки в трубопроводы, оборот фальсифицированных нефтепродуктов. Руководители подразделений экономического блока просто обязаны активизировать работу. В первую очередь, это касается Северо-Кавказского федерального округа, где проблема стоит наиболее остро.

Сохранена наступательность в пресечении коррупционных преступлений, в том числе совершаемых представителями органов исполнительной и законодательной власти. В результате к уголовной ответственности привлечён ряд высокопоставленных должностных лиц. Всего нами задокументировано свыше двадцати трёх тысяч коррупционных преступлений.

Отдельно хотел бы остановиться на проблеме возмещения ущерба по делам экономической и коррупционной направленности. В её решении Министерство взаимодействует с Центральным банком и Агентством по страхованию вкладов. Тем не менее из двухсот шестидесяти восьми миллиардов рублей обеспечено возмещение только половины.

Сегодня имеет место ряд факторов, препятствующих более эффективной работе. В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства органы расследования обязаны наложить арест на имущество и банковские счета для компенсации ущерба в дальнейшем. Однако выявить и установить их в достаточном объёме не всегда представляется возможным. Зачастую на момент расследования значительная часть активов уже реализована обвиняемыми. Кроме того, широко используются криминальные схемы по быстрому выводу похищенных средств за рубеж через оффшорные компании и их последующей легализации. Правовой статус подобных юрисдикций не позволяет принимать действенные меры по восстановлению имущественных прав потерпевших. Взаимодействие в рамках общепринятых процедур нередко ставит результаты расследования в зависимость от усмотрения иностранных компетентных органов.

В числе приоритетных направлений оставалась борьба с экстремизмом. Принят ряд мер по предупреждению и профилактике межнациональных конфликтов. Правонарушений, способных серьёзно спровоцировать эскалацию напряженности в обществе, не допущено.

Активно применялся алгоритм взаимодействия с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенный контент.

Развивались контакты с правоохранительными органами зарубежных стран. Прежде всего – с коллегами по СНГ, ШОС, ОДКБ. В ближайшее время совместно с Министерством иностранных дел будет завершена процедура ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. В ней заложена правовая основа для формирования механизмов международного партнерства в этой области.Благодаря целенаправленной профилактической работе, пресечению деятельности экстремистских организаций удалось добиться сокращения общего количества преступлений данной направленности.

В пределах полномочий органы и подразделения Министерства участвовали в нейтрализации террористической угрозы.

Неотъемлемой частью противодействия современным криминальным вызовам является международное полицейское сотрудничество. МВД России вносит значительный вклад в укрепление связей в правоохранительной сфере на постсоветском пространстве. Прежде всего – на площадке Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Самые тесные контакты налажены с партнерами из стран Евразийского экономического сообщества.

Расширяется диалог с зарубежными коллегами по линии Интерпола. Несмотря на попытки некоторых государств политизировать деятельность этой организации, она по-прежнему остается универсальным механизмом полицейского сотрудничества. Возможности Интерпола были особенно востребованы российскими правоохранительными органами в период чемпионата мира по футболу. По базам данных осуществлено свыше двадцати шести миллионов проверок. Выявлено около ста случаев использования иностранными гражданами похищенных или утраченных документов с целью прибытия на территорию Российской Федерации.

Конструктивное взаимодействие выстроено в рамках подготовки полицейских кадров. В настоящее время в образовательных организациях системы Министерства обучается более двух тысяч слушателей из шестидесяти четырёх стран мира, почти половина из них – по программам высшего образования.

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В целом принятые в 2018 году меры способствовали улучшению оперативной обстановки в зоне ответственности органов внутренних дел.

Сохранилась тенденция сокращения как общего количества зарегистрированных преступлений, так и отдельных, наиболее опасных, видов.

Позитивные изменения в сфере правопорядка и безопасности фиксируют и социологические исследования. По результатам опросов населения за истекший период возросла уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. Для нас это крайне важно и является дополнительным стимулом для наращивания усилий и дальнейшего укрепления взаимодействия с гражданским обществом.

Тем не менее ситуация в сфере общественной безопасности остаётся непростой. На её состояние продолжает оказывать негативное влияние ряд внешних и внутренних факторов.

С учётом складывающейся обстановки первостепенное внимание должно быть уделено пресечению деятельности экстремистских структур, противодействию незаконному обороту наркотиков; контролю за миграционными процессами.

Серьёзные вызовы и угрозы безопасности страны представляет неконтролируемое функционирование и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий, которые сопровождаются активизацией противоправных проявлений. Причём проблема не только в количественном росте киберпреступности, но и в её распространении практически на все сферы. Современные информационные технологии широко используются в незаконном обороте наркотиков, пропаганде деструктивной идеологии, при совершении различного рода мошеннических действий, незаконных финансовых операций и других противоправных деяний. Поэтому сама жизнь заставляет нас бороться с анонимными и неконтролируемыми сервисами, использованием мессенжеров в преступных целях, «серыми» SIM-картами. Безусловно, речь не идёт о банальном запрете или ужесточении доступа к тем или иным сетевым ресурсам, в чём нас нередко упрекают. Однако надо понимать, что проблему не решить без адекватного правового регулирования интернет-среды; повышения ответственности за размещение в сети запрещённого контента; формирования правовых и организационно-технических механизмов реагирования на противоправную деятельность в данной сфере. Только так мы сможем обеспечить безопасность наших граждан в киберпространстве.

На противодействие этим и другим угрозам и вызовам внутренней безопасности страны будут направлены усилия органов и подразделений МВД в предстоящий период.

Первостепенное внимание будет уделено реализации национальных проектов, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г., выполнению задач, поставленных Вами, Владимир Владимирович, на сегодняшнем заседании.

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В завершение выступления хочу поблагодарить личный состав Министерства за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявленные при выполнении служебного долга.

Позвольте также выразить признательность руководителям и сотрудникам взаимодействующих ведомств, представителям палат Федерального Собрания, а также общественных организаций за конструктивное и плодотворное сотрудничество в интересах наших граждан, государства и общества. Мы рассчитываем на его дальнейшее развитие по всему спектру совместных задач.

Спасибо за внимание.

Доклад окончен.