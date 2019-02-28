19-летняя Стефания Маликова является гордостью своих родителей и одной из самых привлекательных представительниц так называемой золотой молодежи. Впрочем, по мнению эксперта, красота юной прелестницы не целиком от природы, хотя сама Стеша это упорно отрицает.

19-летняя Стефания Маликова является гордостью своих родителей и одной из самых привлекательных представительниц так называемой золотой молодежи. Впрочем, по мнению эксперта, красота юной прелестницы не целиком от природы, хотя сама Стеша это упорно отрицает.То и дело многочисленные поклонники осаждают Стефанию Маликову вопросами о ее красоте. Почему-то не все фанаты верят в то, что у 19-летней дочери популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова все свое, от природы. В частности, девушку завалили вопросами о ее губах. Сама Стефания упорно отрицает вмешательство специалистов в свою внешность.Однако косметолог Мадина Байрамукова убеждена, что Стеша в достижении идеальной красоты все же прибегала к помощи специалистов. "Стефания увеличивала губы, они стали более сочными. К этому выводу можно прийти, если анализировать ее фото в юном возрасте и нынешние. Однако подобное вмешательство не портит внешности девушки: "обновленные" черты гармонично смотрятся на ее миловидном лице. Самое главное, нет следа пошлости и вульгарности", – заявил эксперт.Косметолог умудрился по фото определить, что именно "вкачала" себе 19-летняя красавица. "Скорее всего, использовались препараты на основе гиалуроновой кислоты. Гель использовался низкой плотности в соответствии с физиологией пациентки", – цитирует специалиста .Эксперт попыталась проанализировать, почему предпочитает скрывать манипуляции с внешностью. "Думаю, это связано с потоком негатива в Сети, с которым Стефания часто сталкивается. Но, если учитывать тот факт, что "новые" губы совсем не портят Маликову, то этот ажиотаж вокруг нее скоро утихнет", – рассудил косметолог.Действительно, ранее блогер Лена Миро, известная своим острым языком, высказала мнение, что "из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом". "Так и случилось. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо утратило свежесть и отяжелело", – заключила Миро в своем "Живом журнале".