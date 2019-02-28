В Центральную Россию температурные качели: сначала будет мягкая весенняя погода (плюс 1 до минус 3 градусов), а к воскресенью местами похолодает до минус 14. В начале следующей недели начнется оттепель.

В Центральную Россию вслед за похолоданием придет потепление. Погоду в первые дни весны будет определять циклон, центр которого переместится с севера ЦФО на Поволжье.Так, в Ивановской области к воскресенью температура опустится до минус 14 градусов. Причиной такого похолодания станет распространение арктической воздушной массы. При этом днем в субботу будет хорошая солнечная погода без осадков, на дорогах гололедица, в воскресенье будет идти снег, сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.В Тамбовской области ожидаются "температурные качели": сначала будет мягкая весенняя погода (плюс 1 до минус 3 градусов), а к воскресенью похолодает до минус 12 градусов. При этом будет солнечно.До минус 7-11 градусов ожидается в Белгородской, Брянской, Владимирской Калужской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской и Ярославской областях. Немного теплее — около минус 2-6 градусов — будет в Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой и Орловской областях.В Москве на выходных также ожидается похолодание и ветреная погода, температура в городе ночью будет понижаться до минус 12 градусов​​​. Но вслед за похолоданием в начале следующей недели начнется оттепель. Как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, во вторник ожидается до плюс 3 градусов.