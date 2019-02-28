Спикеры верхней и нижней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Это первый нормативно-правовой акт из числа президентских инициатив, озвученных им в послании Федеральному собранию.
Спикеры верхней и нижней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Это первый нормативно-правовой акт из числа президентских инициатив, озвученных им в послании Федеральному собранию.
Председатель нижней палаты рассказал, что законопроект
устанавливает льготный период до шести месяцев. В течение этого срока человек,
оказавшийся в непростой жизненной ситуации, может или уменьшить размер выплат
по ипотеке, или вовсе приостановить их.
По словам Володина, банки должны рассмотреть такие обращения
в течение пяти дней. "Ипотечные каникулы" смогут взять заемщики,
потерявшие работу, те, чей семейный доход снизился более чем на 30%, а также получившие
инвалидность I и II группы, оставшиеся без кормильца.
"Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальной
помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", – подчеркнул
спикер Госдумы.
Ранее председатель нижней палаты направил в специальную
рабочую группу и профильные думские комитеты поручения Владимира Путина по
реализации послания Федеральному собранию. По словам Володина, они будут
рассмотрены в приоритетном порядке.
Важно, отметил спикер, чтобы люди как можно скорее
ощутили позитивные изменения от инициатив, озвученных главой государства.
Володин подчеркнул, что в ближайшее время профильные комитеты и рабочая группа
представят план по выполнению поручений президента.