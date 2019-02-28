Спикеры верхней и нижней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Это первый нормативно-правовой акт из числа президентских инициатив, озвученных им в послании Федеральному собранию.

Спикеры верхней и нижней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Это первый нормативно-правовой акт из числа президентских инициатив, озвученных им в послании Федеральному собранию.Председатель нижней палаты рассказал, что законопроектустанавливает льготный период до шести месяцев. В течение этого срока человек,оказавшийся в непростой жизненной ситуации, может или уменьшить размер выплатпо ипотеке, или вовсе приостановить их.По словам Володина, банки должны рассмотреть такие обращенияв течение пяти дней. "Ипотечные каникулы" смогут взять заемщики,потерявшие работу, те, чей семейный доход снизился более чем на 30%, а также получившиеинвалидность I и II группы, оставшиеся без кормильца."Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальнойпомощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", – подчеркнулспикер Госдумы.Ранее председатель нижней палаты направил в специальнуюрабочую группу и профильные думские комитеты поручения Владимира Путина пореализации послания Федеральному собранию. По словам Володина, они будутрассмотрены в приоритетном порядке.Важно, отметил спикер, чтобы люди как можно скорееощутили позитивные изменения от инициатив, озвученных главой государства.Володин подчеркнул, что в ближайшее время профильные комитеты и рабочая группапредставят план по выполнению поручений президента.