В четверг, 28 февраля, Сахалинский областной суд отложил на неделю заседание по рассмотрению апелляции на приговор бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину и его экс-подчиненным, которые были осуждены за взятки.

В четверг, 28 февраля, Сахалинский областной суд отложил на неделю заседание по рассмотрению апелляции на приговор бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину и его экс-подчиненным, которые были осуждены за взятки.Причина переноса заседания – отказ одного из фигурантов – бывшего заместителя председателя регионального правительства Сергея Карепкина – от услуг основного адвоката Игоря Янчука. Решение Карепкина было поддержано Хорошавиным и его защитником Ольгой Артюховой.Следующее заседание начнется в 9:30 по местному времени (1:30 по времени Москвы) 6 марта.Предыдущий перерыв в рассмотрении апелляции, длившийся две недели, произошел в связи с госпитализацией Карепкина. Ему стало плохо в зале суда, врачи скорой помощи доставили бывшего подчиненного Хорошавина в Сахалинскую областную клиническую больницу, где он прошел лечение, напоминает РИА Новости.9 февраля 2018 года Городской суд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 500 миллионов рублей. Бывшему региональному вице-премьеру Сергею Карепкину присудили восемь лет колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, экс-советнику главы региона Андрею Икрамову – 9,5 года колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей. Около девяти месяцев назад адвокаты фигурантов подали апелляционные жалобы.