Сергей Гармаш рассказал, как гостил у президента Владимира Путина. Артист признался, что его поведение в доме главы государства заставило режиссера Никиту Михалкова знатно понервничать.

Сергей Гармаш рассказал, как гостил у президента ВладимираПутина. Артист признался, что его поведение в доме главы государствазаставило режиссера Никиту Михалкова знатно понервничать.В интервью YouTube-каналу "А поговорить?" Гармаш вспомнил,как был в официальной резиденции Путина в Ново-Огарево. Сергей отметил, чтоникаких особых процедур, чтобы попасть в апартаменты главы государства, емупроходить не пришлось.Гармаш и режиссер Никита Михалков приехали на машине к постуохраны. Номер их авто переписали выдали пропуск и проводили к парадному входу."Все было предельно скромно и без пафоса. Абсолютно. ВладимирВладимирович, как всегда, опоздал", – с улыбкой заметил артист.Владимир Путин и его гости расположились внебольшом кинозале, который находился на территории дома. Комната для просмотрапоказалась артисту очень уютной."Маленький, приблизительно около 10-11 мест. Никакой помпы,было все, я бы сказал, по-домашнему", – добавил актер.Никита Михалков представил Путину свою картину "12", снятую попьесе американского драматурга Реджинальда Роуза "Двенадцать разгневанныхмужчин". Президент смотрел фильм с интересом, режиссер сосредоточенно следил зареакцией главы государства, а вот актер, который уже несколько раз видел ленту,откровенно скучал.Гармаш постоянно выходил покурить. Беготня артиста выводилаиз себя Никиту Сергеевича. Режиссер воспринял поведение артиста как знакнеуважения и, взбесившись, всем своим видом принялся показывать недовольство. К слову,Владимир Владимирович на актера вниманияне обращал."Я раза три выходил покурить. Слава богу там была дверь… Было,конечно, мне неловко. Михалков на меня шипел, но Владимир Владимирович меня неостанавливал. Фильм длинный, я его смотрел много раз до этого", – призналсяГармаш.