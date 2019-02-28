В австрийском Зеефельде продолжаются соревнования чемпионата мира по лыжным видам спорта. В четверг, 28 февраля, на турнире пройдет женская эстафета 4х5 км. В состав сборной России вошли Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева.

В австрийском Зеефельде продолжаются соревнования чемпионата мира по лыжным видам спорта. В четверг, 28 февраля, на турнире пройдет женская эстафета 4х5 км. В состав сборной России вошли Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева.Россиянки считаются одними из главных претенденток на медали. Вместе с тем в списке фаворитов команда Норвегии со своими лидерами Хайди Венг и Терезой Йохауг, сборная Швеции, за которую побегут Фрида Карлссон и Шарлотта Калла, а также представительницы Финляндии с Кристой Пярмякоски и Ритой-Лиизой Ропонен в составе.