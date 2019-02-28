Могла бы стать гимнасткой или танцевать в балете, но выбрала театр - звезда сериала Не родись красивой Ольга Ломоносова рассказала ведущему программы Судьба человека Борису Корчевникову, какие пути привели ее на сцену.

Могла бы стать гимнасткой или танцевать в балете, но выбрала театр — звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова рассказала ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову, какие пути привели ее на сцену.Детство будущей актрисы закончилось довольно рано, так как она всерьез занималась художественной гимнастикой. "Я вообще просто света белого не видела. Ты идешь в школу, потом у тебя тренировка, ночью ты приползаешь домой", — вспоминает Ольга и в качестве примера рассказывает один случай: когда она не выполнила программу, в качестве наказания тренер заставил ее сделать 200 двойных прыжков. "У меня были в кровь стерты руки. Я вообще не могла двигаться. Как раз тогда, наверно, я научилась работать. Поняла, что в жизни не все так просто", — призналась она.Однако став кандидатом в мастера спорта, девушка решила уйти из гимнастики в балет. В Вагановское училище в Петербурге ее не взяли, но в Киеве она легко прошла конкурс. "Я могла бы в Киеве танцевать и танцевать, и меня бы на руках там носили", — рассказывает Ломоносова. Но нет. Судьба повела ее в Москву. Знакомые актеры позвали Ольгу в Москву, где она влюбилась. И хотя в итоге отношения не сложились, девушка решила остаться в столице и поступила в театр Станиславского."Мне было тяжело, я была без родителей, не умела готовить. Мне надо было все с самого начала доказывать. Я в театре отработала два-три года и за это время смогла только дослужиться до четверки цыганочек в "Эсмеральде", — вспоминает Ломоносова.Потом была учеба в Щукинском училище, где она познакомилась с Евгением Ряшенцевым. По словам актрисы, тогда она хотела фиктивно выйти замуж за кого-нибудь, чтобы получить гражданство и работу в театре Вахтангова. А с Евгением у них были отношения, вот они и поженились. "Я думаю, это было такое неосознанное решение. Поэтому мы так быстро разбежались", — призналась актриса, поясняя, почему не сложился этот брак.Позже Ольга встретила свою большую любовь — Павла Сафонова. У пары уже трое детей."Мне круто, очень комфортно, весело, иногда сложно. Но это мой человек. Со всеми своими недостатками, у него их много, как и у меня. Но если мы уже все-таки так много лет вместе, то это, наверное, о чем-то говорит", — говорит Ломоносова о любимом муже.Где Ольга познакомилась с Павлом? Как он отреагировал на новость о первом ребенке? Почему актриса не хотела сниматься в сериале "Не родись красивой"? Ответы — в программе "Судьба человека".