Депутаты Законодательного Собрания обсудили эффективность использования сельхозземель Владимирской области. Парламентарии провели «круглый стол», где подискутировали и внесли свои

Депутаты Законодательного Собрания обсудили эффективность использования сельхозземель Владимирской области. Парламентарии провели «круглый стол», где подискутировали и внесли свои предложения насчет использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории региона. Тема, как отмечают депутаты, значима и актуальна не только в пределах области, но и всей Российской Федерации. Айтуган Текегалиев, председатель комитета по аграрной политике Законодательного Собрания