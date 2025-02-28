Трофимов приобрел земельный участок, находящийся на территории археологического наследия «Городище», но не получил необходимые разрешения на проведение строительных работ.

Главу администрации Юрьев-Польского района Анатолия Трофимова будут судить за повреждение валов XII века во время незаконных раскопок. Как сообщили в СУ СКР, УФСБ и прокуратуре Владимирской области, Трофимов приобрел земельный участок, находящийся на территории археологического наследия «Городище», но не получил необходимые разрешения на проведение строительных работ.Он организовал обустройство колодцев и септиков, что привело к повреждению культурного слоя и структуры валов, причиняя ущерб на сумму 400 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям о повреждении объектов культурного наследия и превышении должностных полномочий.Расследование завершено, дело передано в суд, и чиновнику угрожает реальный срок. Напомним, ранее мы писали, что