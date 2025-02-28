Начальная цена аукциона составляет 407,6 млн рублей.

Мэрия Владимира объявила о планах закупить 12 троллейбусов. По информации пресс-службы администрации, поиск поставщика будет осуществляться через торги, которые продлятся до 14 марта.Новое транспортное средство должно быть оснащено противоскользящим покрытием пола, световыми электронными табло, а также предоставить бессрочный доступ к платформе мониторинга и видео-аналитики пассажиропотока. Начальная цена аукциона составляет 407,6 млн рублей.Согласно условиям контракта, поставка троллейбусов во Владимир должна состояться в два этапа, а сами машины должны прибыть в город не позднее 14 июля 2025 года.